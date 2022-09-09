Донецк, , 15:55 — REGNUM Посёлок Александровка к западу от Донецка, а также Горловка обстреляны киевскими боевиками. Об этом сообщает 9 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок снаряда калибра 155 миллиметров Никита Третьяков © ИА REGNUM

В 12:00 зафиксирован обстрел Александровки с позиций ВСУ в Красногоровке. По посёлку выпущены три снаряда калибра 152 мм.

В 13:25 посёлок шахты имени Гагарина в Горловке обстреляли со стороны Ленинского. По посёлку выпустили 6 мин калибра 120 мм.

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