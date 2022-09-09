Москва, 9 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,44%, торгуясь по 60,46 рубля. Евро прибавляет 0,45%, подрастая до 60,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Pixabay.com Доллар и евро

«Отклонения курса российской национальной валюты от значений середины вчерашнего дня минимальны. Фактически, рубль продолжает отыгрывать взаимную динамику доллара и евро.

Евро укрепляется благодаря решению Евроцентробанка впервые в своей истории повысить ключевые ставки на 0,75 процентного пункта до максмальных значений в истории.

Учитывая, что большую часть времени ставки в Еврозоне были близки к нулю или отрицательными, это станет большим стрессом для европейской экономки.

Впрочем, ФРС США не собирается отставать, вчерашнее выступление Джерома Пауэлла было довольно жестким.

В пользу повышения ставок американским регулятором говорят и довольно позитивные данные по безработице, опубликованные накануне.

Так что евро, вероятно, скоро опять начнет снижаться к доллару. Рубль же продолжает оставаться стабильным, несмотря на просадку рынка нефти», — пояснил эксперт.

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