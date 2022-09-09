Ереван, , 15:46 — REGNUM Служба национальной безопасности (СНБ) Армении передала в суд уголовное дело о государственной измене в отношении военнослужащего, участвовавшего в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году с Азербайджаном. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Гражданин Армения, будучи завербованным представителями иностранных спецслужб, передал последним множество сведений, связанных с военной сферой, которые он узнал в ходе службы, после чего он написал согласие о сотрудничестве с сотрудниками спецслужб, получил соответствующее кодовое имя и обещание $500 за сотрудничество каждый месяц», — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащий на войне командовал реактивной артиллерийской системой. Его обвиняют в умышленном искажении данных о целях противника. По версии следствия, обвиняемый также якобы хотел за отдельное вознаграждение выкрасть секретную информацию, но это пресекли сотрудники СНБ.

Стоит отметить, что в 2022 году СНБ Армении передала в суд восемь уголовных дел по госизмене. По ним обвиняют 15 человек.