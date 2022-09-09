Москва, , 15:46 — REGNUM Общий объем нефтяных резервов США после того, как в прошлом цикле ещё весной на рынок было выброшено 180 млн баррелей за 90 дней, составляет порядка 560 млн баррелей. Все американские союзники совокупно имеют даже меньшие нефтяные резервы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Добыча нефти Pixabay.com

«Для сравнения мировая добыча нефти составляет порядка 100 млн баррелей в сутки, то есть все резервы США и их союзников это эквивалент мировой добычи всего за 10 дней.

При этом они не могут себе позволить остаться вовсе без резервов, особенно в нынешнее сложное время. И резервы потом снова придется пополнять, что, соответственно, увеличит спрос на рынке. Причем, весьма вероятно, покупать придется дороже, чем удастся сейчас продать.

Мы уже видели, что весенние интервенции США и их партнеров (еще плюс 60 млн баррелей за 90 дней) не привели к существенному снижению цен на рынке, поскольку составляли около 3% мировой добычи в сутки.

К тому же впереди традиционные проблемы с тайфунами в Атлантике, а там не за горами и холода, когда топлива придется расходовать больше, а вот солнечные и ветряные станции будут работать менее эффективно.

Гораздо большие риски для нефтяного рынка несет развивающаяся в части мировой экономики рецессия — но и в таком случае распродажа нефтяных резервов — не лучшая услуга американским нефтяникам, которые и без того могут столкнуться со снижением спроса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США изучают возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов.

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