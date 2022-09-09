Уфа, , 15:51 — REGNUM 146 поручительств на сумму более одного млрд рублей выдал в Башкирии гарантийный фонд агентства республики по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что благодаря государственной поддержке предприниматели Башкирии смогли привлечь для развития бизнеса более 2,7 млрд рублей кредитных средств. Эта мера поддержки реализуется в Башкирии в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Благодаря государственной гарантии предприниматели могут рассчитывать на заемные средства даже при недостаточности собственных залоговых средств. Гарантийная поддержка за восемь месяцев 2022 года оказана предпринимателям из 37 городов и районов республики», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова.

Отмечается, что основными клиентами, которые обращались за поручительством, являются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые заняты в лесном и сельском хозяйстве, а также в сфере производства.

Напомним, что максимальный размер единовременно предоставляемого региональным гарантийным фондом поручительства составляет 25 млн рублей, размер поручительства — не более 70% от суммы займа.