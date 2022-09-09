Париж, 9 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Управляющий Банком Франции заявил, что не может исключить рецессию во Франции и Европе в 2023 году, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Европейская и французская экономики столкнутся со значительным спадом в следующем году, и мы не можем исключать ограниченную рецессию», — заявил Франсуа Вильруа де Гальо в речи, произнесенной на мероприятии, организованном в Праге европейским аналитическим центром Eurofi.

Однако, если французская экономика сократится в 2023 году, рецессия не будет иметь «ничего общего» с историческим падением ВВП Франции в 2020 году из-за пандемии.

Последний прогноз роста экономики правительства Франции составляет 1,4% на 2023 год, но прогноз может быть пересмотрен в сторону понижения в ближайшие дни по случаю представления финансового законопроекта на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Германия пообещали действовать сообща, чтобы защитить граждан и компании от резкого роста цен на энергоносители, а также использовать бюджетно-налоговую политику для борьбы с рекордно высокой инфляцией.

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