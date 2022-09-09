* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 9 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Программа движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обыскам домов, начатая в начале зимы прошлого года, всё ещё продолжается в различных провинциях Афганистана. Она подверглась широкой критике, и граждане считают её формой преследования и нарушения их частной жизни. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно начали кампанию по обыскам домов в провинции Герат на западе Афганистана.

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Пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате заявил, что целью кампании является «обеспечение безопасности» и выкачка оружия, оставшегося от предыдущего правительства на руках у людей.

Радикалы проводят обыски в провинции Герат в третий раз. В этот раз они начали с отдаленных районов провинции, и проверка продолжается уже три дня.

Обыски начались через несколько дней после смерти маулави Муджиб-ур-Рахмана Ансари, радикального священнослужителя, поддерживающего «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате атаки террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также начали поквартирные обыски в хазарейских и таджикских районах города Кабула, а в последние недели эта кампания программа продолжилась в северных провинциях Афганистана, а теперь и на западе страны.

Кампания обысков вызвала широкую критику со стороны афганских граждан, и люди неоднократно жаловались на притеснения со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нарушение их частной жизни.

Нарушение неприкосновенности частной жизни

Граждане Афганистана говорят, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уважают их права и нарушают частную жизнь семей и отдельных лиц во время своих рейдов по домам.

Нарушение неприкосновенности частной жизни является одним из самых серьёзных критических замечаний в адрес кампании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они игнорируют их и продолжают обыски.

Ряд граждан провинции Герат расценивают кампанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «нарушение неприкосновенности частной жизни». Ахмад, один из жителей этой провинции, написал в соцсети: «Это первый случай, когда необразованные боевики копаются в женском белье. Это бесчеловечно. Это нарушение частной жизни».

«Жители Герата обеспокоены тем, что неграмотные и некультурные люди, врываются в дома и обыскивают их», — отмечает другой гражданин Герата.

До этого афганские граждане в северных и центральных провинциях и в столице Афганистана Кабуле также жаловались на неуважение сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к частной жизни людей.

Зимой прошлого года, когда в Кабуле шёл поквартирный обыск, один из жителей города рассказал репортеру «Шафакна»: «Когда я попытался протестовать, меня избили прикладами».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Унижающее обращение

Граждане Афганистана считают поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время рейдов унижающим — они оскорбляют граждан, применяют насилие и жёсткое обращение.

По словам граждан, в большинстве городов, где ведётся эта кампания, обыску подвергались только дома жителей-непуштунов, дома пуштунов не обыскивались.

Исхак, один из граждан Афганистана, сказал репортеру «Шафакна»: «Поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время обхода домов очень унизительно. Как только они входят в дом, никто не имеет права говорить, а если кто заговорит, то подвергают побоям и оскорбляют».

«Когда я возмутился, что они ворошат женскую одежду, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) били меня прикладами и ногами так сильно, что я потерял сознание», — добавил он.

Житель провинции Герат в беседе с корреспондентом «Шафакна» на условиях анонимности, сказал: «Унижающее обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к непуштунам вызвано и межэтнической рознью, и они используют любую возможность, чтобы унизить непуштунов. Поэтому они разбрасывают женскую одежду, оскорбляют и бьют».

Правозащитные организации неоднократно выражали свою обеспокоенность нарушением неприкосновенности частной жизни людей в рамках кампании поквартирных обысков в Афганистане, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают эту программу, невзирая на жалобы граждан, и постоянно применяют насилие.