Керчь, Крым, , 15:45 — REGNUM Праздничный фейерверк прогремит в Керчи в День города, написал в телеграм-канале 9 сентября глава администрации города-героя Станислав Брусаков.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

Он напомнил, что изменениями в указ главы Крыма о запрете на использование пиротехники внесены исключения. В частности, органам власти разрешено проводить фейерверки в рамках праздничных мероприятий.

«Праздничные мероприятия 10-го сентября завершит яркий фейерверк. Приглашаем всех жителей и гостей города на празднования Дня рождения Керчи!» — написал Брусаков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа в Крыму был введён запрет на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов на период проведения специальной военной операции. 9 сентября глава Крыма подписал изменения в указ, которым разрешил использование лопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня, проведение фейерверков органами власти, использование БПЛА органами власти.