Ижевск, 9 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В предстоящие выходные дни, 10 и 11 сентября, температурный фон в Удмуртии существенно не изменится. Ожидаются заморозки и местами небольшие дожди, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

Так, ближайшей ночью температура воздуха опустится до — 1°С, днем потеплеет до 8-13°С. Местами пройдут небольшие дожди. Ночь на 11 сентября будет намного теплее — 4-8°С, днем столбики термометров поднимутся до 9-14°С. Временами пройдут небольшие дожди.

В ночь на понедельник, 12 сентября, температура воздуха будет варьироваться в диапазоне 2-7°С, в светлое время суток — 10-15°С. Небольшие дожди пройдут ночью и местами сохранятся днем.

По предварительному прогнозу, к середине следующей неделе тенденция к слабому повышению температурного фона сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальные объекты Ижевска с 7 сентября начали подключать отопление. Отмечалось, что нормативная температура воздуха, 8°С в течение пяти суток, не достигнута, поэтому в жилые дома отопление могут подавать только по заявке управляющих компаний.