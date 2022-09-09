Москва, , 15:42 — REGNUM Нет уверенности, что на базе данных лишь одной турецкой фирмы, в которых речь идет о нескольких сотнях печей можно делать выводы о ситуации в Европе в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

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«Скорее, это повод для фирмы отрекламировать свою продукцию. Хотя изготовить печь, наверное, смогут и европейские производители.

В то же время маловероятно, что печи решат проблемы с отоплением в Европе. Тем более, что в большинстве многоквартирных домов использование печного отопления затруднено по техническим причинам.

Но, как минимум, такое отопление обойдется дороже централизованного отопления от котельных на газе.

Во-первых, саму печь потребуется купить и установить. Во-вторых, КПД у таких печей существенно меньше.

В-третьих, цены на дрова, уголь и другие виды топлива также вырастут вслед за ценами на газ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, европейские страны начали массово заказывать турецкие печи в связи с энергетическим кризисом.

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