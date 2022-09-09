Новая Каховка, Украина, 9 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. На протяжении последнего месяца российские следователи возбудили 27 уголовных дел в отношении задержанных киевских боевиков, умышленно убивавших мирных жителей, также и за их пророссийскую позицию. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СК России по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке.

Эмблема СК РФ

«Следователями проводится активная работа с задержанными военнопленными из числа [киевских] вооруженных формирований… За последний месяц возбуждено 27 уголовных дел в отношении таких лиц. Достоверно установлены факты совершения ими умышленных убийств мирных жителей лишь на основании пророссийской позиции граждан, из стремления запугать других людей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что было закончено расследование уголовного дела против корректировщика ВСУ Дениса Постникова, в июне 2022 года передавшего киевским боевикам за девять тысяч гривен (менее 18 тысяч рублей) координаты спорткомплекса и гостиницы в Северодонецке, которые затем подвергли атаке бандеровцев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе СК РФ сообщили, что расследование по 80 уголовным делам о военных преступлениях на территории Донбасса закончили российские следователи.