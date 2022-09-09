9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что посещение стран Европейского союза по туристическим визам для граждан России будет доступно лишь журналистам, а также тем, кто въезжает в страны Евросоюза по семейным или же гуманитарным обстоятельствам.

Оксана Переможенко, , 17:48 — REGNUM Посещение гражданами России стран Европейского союза по туристическим визам будет доступно лишь журналистам, а также тем, кто въезжает в страны Евросоюза по семейным или же гуманитарным обстоятельствам. Соответствующее заявление в ходе брифинга, транслировавшего финскими СМИ, сделала еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — приводит ее слова РИА Новости.

Политик также добавила, что Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы» для граждан России.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что хуже от данного решения может быть лишь странам Европейского союза, а не российским гражданам.

«Как жить дальше?» — смеется Павел.

«Ура, оспа обезьян останется на родине», — с сарказмом добавила Юлия Х.

«А что там делать? Мерзнуть?» — не понимает Павел А.

«По семейным [обстоятельствам], журналистам или на Т-34 возможен въезд», — иронизирует Евгений.

«Даже сомнений не было, что они ограничат въезд. Но мир большой, есть куда поехать, кроме Европы», — написала Татьяна.

«Да плевать. Наездились мы по Европам на десять лет вперед. Наелись этой Европы до тошноты. Нам без европейских турпоездок ни жарко ни холодно, а вот тамошним ребяткам-то без денежек наших туристов будет ой как плохо», — пишет mamont- sarma.

Прага. Старый город Ștefan Jurcă

«Да и нечего кататься, врагов кормить. Эти фашисты потом на наши деньги оружие нацистам поставляют», — добавил ilya P.

«Скоро они к нам на ПМЖ повалят. Еды нет, тепла нет… Это нам уже нужно их начинать не пускать и придумывать сложности в получении визы», — отреагировала Kate.

«Как они не понимают, что плохо от этого только им! Мир ОГРОМЕН!» — отметила Мария Ш.

«Они (Запад) себя скоро совсем изолируют», — написал JT.

«В ответ тоже закрыть въезд, и всё. И вентиль перекрыть. Хоть бы зима была самая холодная за столетие», — комментирует новость Валерио.

«Ехать сейчас в Европу ради туризма — так себе удовольствие. Пусть насладятся беженцами [с бывш. УССР] сполна…» — отреагировала Soroka IV.

«Таиланд, Эмираты, Египет, Турция… Куда слетать, найдется», — добавила Оксана.

«Плачем горькими слезами», — смеется Helenka.

«Ну что же… Тем лучше!» — пишет Zloy.

«Пришло время попутешествовать по России!» — призвала Tata.

«Туристы, студенты, которые проплачивали им за все услуги, не нужны. Им нужны беженцы, которых надо содержать. Пусть будет так», — подытожила Ирина.