Минск, , 15:42 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью британской королевы Елизаветы II выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 9 сентября сообщается на сайте главы республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Семидесятилетняя эпоха правления Её Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединённого Королевства и стран Содружества на долгие годы», — говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, Елизавета II связала поколения, которые «не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания».

Глава Белоруссии отметил, что государственная мудрость и авторитет Елизаветы II позволяли ей подняться над политической конъюнктурой даже в наиболее сложные времена.

Он добавил, что в Белоруссии с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету королевы «о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия».

Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила страной более 70 лет, с 1952 года.