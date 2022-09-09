Лондон, , 15:39 — REGNUM Шотландский певец Льюис Капальди признался, что у него диагностировали синдром Туретта. Об этом пишет издание Deadline.

Льюис Капальди Цитата из интервью на телевидении

По словам артиста, он решил рассказать о своём диагнозе, чтобы поклонники не подозревали его в употреблении наркотиков. «У меня дёргается плечо, когда я взволнован, счастлив, нервничаю или испытываю стресс», — заявил Капальди. Он также добавил, что ему делали инъекции ботулинического токсина, чтобы не дёргалось плечо.

Напомним, Льюис Капальди получил известность благодаря выходу хита Someone You Loved в 2019 году. Всего дискография певца насчитывает три мини-альбома и одну студийную пластинку.

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