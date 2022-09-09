Москва, , 15:38 — REGNUM Если обратиться к истории частоты заявлений в СМИ о готовности США выделить дополнительную добычу нефти, то такие заявки идут с периодичностью от года к полугоду, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так, резервы США «худеют» уже несколько лет подряд. Долгое время стратегические запасы нефти в США держались на уровне 650-725 млн баррелей в четырех хранилищах рядом с центрами переработки под соляными куполами.

Если в 2013 году в хранилищах было 700 мнл баррелей, то в 2015 году для финансирования развития транспортных проектов потратили из запасов 101 млн баррелей.

В 2019 году треть запасов пострадало из-за бактериального заражения с появлением в них огромного количества сероводорода.

На конец августа 2022 года в стратегических резервах оставалось 450 млн баррелей. Это минимум с 1984 года. В июне США для Италии выделили 5 млн баррелей.

Стратегические резервы США снижаются каждую неделю. Если сейчас Джо Байден выделит ещё 180 млн, то такой минимум будет «звоночком» к началу депрессии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США изучают возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов для того, чтобы попытаться сбить рост цен на топливо.

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