Москва, 9 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Если обратиться к истории частоты заявлений в СМИ о готовности США выделить дополнительную добычу нефти, то такие заявки идут с периодичностью от года к полугоду, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Так, резервы США «худеют» уже несколько лет подряд. Долгое время стратегические запасы нефти в США держались на уровне 650-725 млн баррелей в четырех хранилищах рядом с центрами переработки под соляными куполами.

Если в 2013 году в хранилищах было 700 мнл баррелей, то в 2015 году для финансирования развития транспортных проектов потратили из запасов 101 млн баррелей.

В 2019 году треть запасов пострадало из-за бактериального заражения с появлением в них огромного количества сероводорода.

На конец августа 2022 года в стратегических резервах оставалось 450 млн баррелей. Это минимум с 1984 года. В июне США для Италии выделили 5 млн баррелей.

Стратегические резервы США снижаются каждую неделю. Если сейчас Джо Байден выделит ещё 180 млн, то такой минимум будет «звоночком» к началу депрессии», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США изучают возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов для того, чтобы попытаться сбить рост цен на топливо.

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