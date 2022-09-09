Москва, , 15:37 — REGNUM Товарооборот юридических лиц, работающих с платформой «Авито», постоянно увеличивается. Для повышения удобства пользования компания планирует развивать механизмы оплаты товаров, рассказал заместитель генерального директора »Авито» Иван Гуз, выступая в прямом эфире официального сообщества Корпорации МСП »Вконтакте».

Электронный кошелёк Иван Шилов © ИА REGNUM

Гуз отметил, что с платформой объявлений работают сотни тысяч юридических лиц. Предпринимателям доступно более 37 тыс. пунктов выдачи по всей России. Таким образом пользователи платформы могут найти удобную точку рядом с домом. По словам замгендиректора «Авито», исторически компания больше инвестировала в развитие «Авито Доставки» для физлиц, стараясь подключать различных логистических партнеров. В настоящий момент крупнейшим партнером «Авито. Доставки» выступает «Почта России», которая покрывает все города страны. Также в числе партнеров — Boxberry, СДЭК, DPD, «СберЛогистика», Pickpoint, Exmail, курьерская доставка, включая экспресс.

Если пользователь платформы верифицирует свой ИНН как юрлицо, доставка переключится в другой режим и деньги будут поступать не на карту, а на расчетный счет. «Пока в этом продукте есть ограничения, но мы собираемся развивать это направление, чтобы юрлицам было удобно пользоваться услугой», — рассказал Иван Гуз.

Говоря о расширении возможностей оплаты товаров, замгендиректора «Авито» отметил, что компания начинала с карт, а сейчас стремится подключить больше способов, таких как, например, Система быстрых платежей. «Попробуем сделать оплату при получении, — пообещал он. — Это очень важно, потому что не всегда у покупатель уверен, что к нему приедет то, что нужно, и ему не хочется замораживать на счету свои деньги».