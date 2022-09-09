Киржач, Владимирская область, 9 сентября 2022, 15:37 — REGNUM Строительство мини-стадиона началось в Киржаче Владимирской области. Объект возводит инвестор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе администрации региона.
Новый спортивный объект появится в сжатые сроки, его обещают обустроить за месяц. На площадке в тёплое время года смогут заниматься учащиеся близлежащей средней школы №3.
Площадка будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением, современные беговые дорожки, площадку для игры в волейбол и баскетбол.