Киржач, Владимирская область, 9 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Строительство мини-стадиона началось в Киржаче Владимирской области. Объект возводит инвестор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Беговая дорожка

Новый спортивный объект появится в сжатые сроки, его обещают обустроить за месяц. На площадке в тёплое время года смогут заниматься учащиеся близлежащей средней школы №3.

«Спортивной инфраструктуры в Киржаче не хватает, это тема наболевшая. Действуют уличные спортивные объекты, с появлением бассейна в городе заиграла новыми красками спортивная жизнь. Задача на ближайшее время — дать возможность всем жителям района заниматься разными видами спорта», — прокомментировал проблему врио губернатора Александр Авдеев.

Площадка будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием и ограждением, современные беговые дорожки, площадку для игры в волейбол и баскетбол.