* талибов — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 9 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В уезде Гиришк афганской провинции Гильменд сообщили об авиаударе. Как пишет газета «8 Собх» со ссылкой на источники, удар был нанесён ночью 9 сентября по расположению бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате авиаудара, кроме командира бригады, погиб ещё 21 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Marine Corps Авиаудар

По словам источника, в лагере также загорелся ряд объектов. Источник не имеет данных о раненых в ходе этого удара.

В последние дни в различных частях страны было осуществлено несколько воздушных атак.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по этому поводу.