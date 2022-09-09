Москва, 9 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха», которые были выпущены формированиями киевского режима, перехвачены российскими военными в Херсонской области. Об этом 9 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Уничтожены в воздухе 18 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Голая Пристань Херсонской области, а также Каховской ГЭС», — сказал Конашенков.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Изюм Харьковской области, Сладкая Балка Запорожской области, а также Старомлиновка, Кирилловка, Славное и Макеевка в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолёта, 152 вертолёта, 1916 беспилотных летательных аппаратов, 827 боевых машин РСЗО, 374 зенитных ракетных комплекса, 3371 орудие полевой артиллерии и миномёт, 4870 танков и других боевых бронированных машин, а также 5417 единиц специальной военной автомобильной техники.