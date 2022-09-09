Кишинёв, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица не собирается отправляться в Россию просить снизить цены на газ, потому что считает это бесполезным. Об этом она сообщила 9 сентября на телеканале TV8.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ. Цитата из трансляции

Менее чем за год стоимость газа из РФ для Молдавии выросла более чем в десять раз. В оппозиции заявляют, что виной этому антироссийский курс действующей власти.

«Я слышала мнения, что мы должны поехать и поговорить о цене на газ. Такие дискуссии готовятся, обсуждаются некоторые документы, некоторые проекты решений, но, чтобы поехать, нужны предпосылки. Этих предпосылок на данный момент нет», — сказала Гаврилица.

По её мнению, российская сторона потребует за скидку умерить пыл в поддержке бандеровского режима в б. УССР и не так настойчиво стремиться к евроинтеграции.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе переговоров с Газпромом о продлении соглашения молдавская делегация отказалась обсуждать дополнительные условия, предложенные российской стороной. По мнению главы республики, для получения скидки пришлось бы идти на политические уступки.

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