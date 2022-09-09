Донецк, 9 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями бандеровцев Петровского района Донецка погибли два мирных жителя. Об этом 9 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Вооруженные формирования … [Киева] обстреляли Петровский район Донецка, в районе пл. Победы погибли мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстреле киевскими боевиками населённого пункта Александровка получила ранения мирная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики произвели обстрелы Куйбышевского района Донецка, а также населённых пунктов Новобахмутовка и Яковлевка