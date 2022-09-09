Москва, 9 сентября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку. Эти было ожидаемо, поскольку можно наблюдать кризисную ситуацию в европейских страна, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

(сс) MPD01605 Европейский центральный банк

«Проблемы с энергоресурсами и иными ресурсами из-за санкций к России не лучшим образом отражаются на экономике европейских стран.

Высока вероятность, что ставка и далее будет расти. Кредиты, в том числе, ипотечные подорожают, станут практически недоступными для населения. Здесь может быть создана социальная проблема.

Есть вероятность, что такая ситуация на длительный срок затянется. Страны должны восстановиться, а пока все действия, которые они осуществляют, особенно связанные с Россией, вредят им самим», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ второй раз в истории повысил процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов. Ставка по кредитам повышена до рекордных с 2011 года 1,25%, ставка по депозитам — до 0,75%.

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