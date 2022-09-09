ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Энергодар из артиллерии
Москва, 9 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом 9 сентября заявили в Министерстве обороны России. Так, по данным ведомства, в течение последних суток было зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодара.
«Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства
Уточнятся, что в результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества.
«Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции», — добавили в Минобороны России.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье был задержан предполагаемый корректировщик огня по Энергодару и Каменско-Днепровскому району. Подозреваемого, который действовал в интересах ВСУ, задержали после получения оперативной информации и поместили в СИЗО. Проводится проверка.
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