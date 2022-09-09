Москва, 9 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом 9 сентября заявили в Министерстве обороны России. Так, по данным ведомства, в течение последних суток было зафиксировано шесть артиллерийских обстрелов города Энергодара.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

«Выпущено 27 снарядов из района населённого пункта Марганец, расположенного на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства

Уточнятся, что в результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества.

«Ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции», — добавили в Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье был задержан предполагаемый корректировщик огня по Энергодару и Каменско-Днепровскому району. Подозреваемого, который действовал в интересах ВСУ, задержали после получения оперативной информации и поместили в СИЗО. Проводится проверка.

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