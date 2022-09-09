Москва, 9 сентября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на территории б. УССР американскую боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS и гаубицу М-777. Об этом 9 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

Отмечается, что боевая машина РСЗО HIMARS производства США уничтожена в районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области.

Американская гаубица М-777 уничтожена в районе Ровнополья Запорожской области.

Кроме того, уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области.