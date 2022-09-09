Париж, , 15:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в посольство Великобритании в Париже, чтобы написать соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства, который также направил послание новому королю Великобритании Карлу III оставит запись в книге соболезнований в посольстве Великобритании в Париже.

При объявлении о смерти монарха после 70 лет правления, Эммануэль Макрон почтил память британской королевы.

Как сообщало ИА REGNUM, в видеообращении глава французского государства Эммануэль Макрон почтил память королевы Великобритании Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет.

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