Липецк, , 15:27 — REGNUM Проверку информации о нападении собаки на семилетнего ребёнка в Липецке начали следственные органы, сообщили 9 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее ряд СМИ сообщили, что вечером 6 сентября в посёлке Новая жизнь на гуляющего школьника набросилась собака, она укусила уго за предплечье. Мальчику понадобилась медицинская помощь.

По данному факту проводится проверка. В частности, следователи намерены дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории муниципального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в Липецке зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей. Так, в июле от укусов двух собак пострадала 11-летняя девочка. Ещё раньше собака покусала подростка.