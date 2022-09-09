Берлин, 9 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Немецкий импортер газа VNG обратился за помощью к правительству, так как из-за сокращения поставок российского газа он вынужден покупать газ по гораздо более высоким ценам на рынке, чтобы выполнить контракты на поставку, как сообщает Associated Press.

Gazprom.ru Газ

VNG поставляет газ примерно 400 коммунальным предприятиям и промышленным операторам и, по данным EnBW, в прошлом году обеспечила около 20% потребностей Германии в газе.

Энергетическая компания EnBW, владеющая контрольным пакетом акций VNG, сообщила 9 сентября, что ее дочерняя компания подает в министерство экономики заявку на «стабилизационные меры», «чтобы предотвратить дальнейший ущерб и обеспечить продолжение деловых операций VNG Group в целом».

Представитель министерства Роберт Северин сообщил, что заявка получена, но отказался комментировать возможные меры помощи.

В июле 2022 года правительство Германии объявило о пакете мер помощи компании Uniper, крупнейшего на тот момент импортера российского газа в Германии.