Москва, 9 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Штабы киевских боевиков поражены российскими войсками в Харьковской области и ДНР, ликвидированы свыше 50 националистов. Об этом сообщает 9 сентября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Mil.ru Самолёт ВКС России

ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам управления националистического формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возле села Пришиб под Харьковом и 93-й механизированной бригады в районе города Артёмовска в ДНР.

«Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей», — говорится в сообщении.

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