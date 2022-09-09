Москва, , 15:24 — REGNUM Владельцы электросамокатов уже достаточно давно находятся в правовом вакууме. Их относят то к пешеходам, то к транспортным средствам, а отсюда возникают разногласия в трактовке их поведения на дороге, заявил корреспонденту ИА REGNUM ассистент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Кирилл Ерыгин.

На самокате

«Недавнее решение Верховного суда РФ приравняло электросамокатчиков к пешеходам, а значит, отправило передвигаться по тротуарам. НАМИ разработал отдельный ГОСТ для электрических средств индивидуальной мобильности, отдельно звучат призывы принудительно ограничить скорость электросамокатов и выдавать владельца права и номера.

При этом число ДТП с участие электрических средств индивидуальной мобильности за пять месяцев 2022 года выросло на 35% и статистика явно не отражает всей картины. Другими словами, вопрос о законодательном определении категории современных электрических средств передвижения давно назрел.

Запрет на движение самокатов по «зебре» это очевидное решение, которое приравнивает самокатчиков по крайней мере к велосипедистам, которым, в соответствии с ПДД, пересекать дорогу по пешеходному переходу, не спешившись, запрещено.

Проект подобного запрета является закономерным продолжением инициатив по регламентации использования набирающих популярность так называемых средств индивидуальной мобильности. На фоне увеличения количества подобных устройств от года к году растёт и количество ДТП с их участием.

По сравнению с велосипедом, использование которого регламентировано в ПДД и подразумевает движение велосипедистов по пешеходному переходу спешившись, средняя скорость электросамоката на порядок выше.

В связи с этим требование распространить подобное правило на использование средств индивидуальной мобильности видится обоснованным с точки зрения обеспечения безопасности», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, проект постановления, запрещающего гражданам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам подготовил Минтранс РФ.

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