Москва, , 15:23 — REGNUM В Москве объявляется конкурс на выбор русского названия для сервиса Face Pay, позволяющего проезжать в городском общественном транспорте при помощи собственного лица. Об этом журналистам заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay. Победителя наградим тремя годами бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что до конца 2022 года с Face Pay стартует пилотный проект на «Аэроэкспрессе», а в 2023 году работу сервиса на «Аэроэкспрессе» запустят полноценно. Также Face Pay заработает на речном транспорте.