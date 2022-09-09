Москва, 9 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Москве объявляется конкурс на выбор русского названия для сервиса Face Pay, позволяющего проезжать в городском общественном транспорте при помощи собственного лица. Об этом журналистам заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Ликсутов

«Мы предлагаем выбрать русское название сервиса Face Pay. Победителя наградим тремя годами бесплатных поездок в городском транспорте по биометрии», — сказал Ликсутов.

Он отметил, что до конца 2022 года с Face Pay стартует пилотный проект на «Аэроэкспрессе», а в 2023 году работу сервиса на «Аэроэкспрессе» запустят полноценно. Также Face Pay заработает на речном транспорте.