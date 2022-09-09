Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Сериал «Кумир» обзавёлся ориентировочной датой выхода. Об этом пишет издание Variety.

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Так, премьера шоу намечена на ноябрь 2022 года, однако точная дата будет озвучена позднее. Главные роли в проекте исполнят Лили-Роуз Депп и певец The Wееknd (Эйбел Макконен Тесфайе).

Напомним, «Кумир» расскажет об отношениях между лидером современного культа и известной поп-певицей. Автором сериала выступит Сэм Левинсон («Эйфория»).

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