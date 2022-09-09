Вашингтон, 9 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сериал «Кумир» обзавёлся ориентировочной датой выхода. Об этом пишет издание Variety.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Так, премьера шоу намечена на ноябрь 2022 года, однако точная дата будет озвучена позднее. Главные роли в проекте исполнят Лили-Роуз Депп и певец The Wееknd (Эйбел Макконен Тесфайе).

Напомним, «Кумир» расскажет об отношениях между лидером современного культа и известной поп-певицей. Автором сериала выступит Сэм Левинсон («Эйфория»).