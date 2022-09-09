Анкара, , 15:22 — REGNUM Турция требует от Финляндии пересмотра судебных решений, которыми ей было отказано в выдаче людей, обвиняемых турецкими властями в причастности к терроризму.

Как пояснили в министерстве юстиции Финляндии, Турция требует пересмотра решений об отказе в экстрадиции шести человек. Одновременно в адрес финских властей поступил запрос о выдаче ещё одного человека, которого в Турции считают террористом.

Всего за период с 2019 по 2022 годы Турция направила Финляндии 11 запросов о выдаче людей, обвиняемых турецкими властями в терроризме. Позже один запрос был отозван.

После того, как Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не даст согласия на это, пока данные страны не выдадут турецким властям людей, обвиняемых ими в терроризме. Также Турция требует от этих стран закрытия всех организаций, связанных с Рабочей партией Курдистана. Вступление новых государств в Североатлантический альянс возможно только при согласии всех его членов.

В июне на саммите НАТО в Мадриде Турция подписала с Финляндией и Швецией меморандум о взаимопонимании, в котором указано, что стороны берут на себя обязательство найти решение по всем спорным вопросам в ходе трехсторонних переговоров.