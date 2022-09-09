Варшава, , 15:21 — REGNUM В настоящее время идёт работа по переводу на немецкий язык польских обоснований требования репараций за ущерб, причинённый Германией во время Второй мировой войны. Также готовится соответствующая дипломатическая нота. Об этом заявил в интервью заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«По этому вопросу было принято политическое решение в 2017 году, когда приступили к работе по подготовке отчета о военных потерях. Работа была продолжительной, и полученный результат масштабный и очень надежен. Сейчас мы переводим документ на немецкий язык, чтобы передать его всем немецким парламентариям и политикам немецкого правительства. Также готовится дипломатическая нота», — передаёт слова Шинковского «Польское радио».

Журналист напомнил Шинковскому слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что «репараций не будет, потому что этот вопрос уже окончательно решен в международном праве». «Этот тезис не имеет никакого юридического или фактического обоснования, в международном праве нет документа, который бы обязательно закрывал вопросы репараций. И то, как канцлер Германии относится к этому вопросу, показывает, что его стоило поставить на повестку дня», — ответил дипломат.

По словам замглавы польского МИД, позиция немецкого правительства не является «позицией всего немецкого политического класса», и часть немцев готова признать польские требования законными. «Мы рассчитываем на то, что в результате распространения новостей из доклада среди не только общественности, но и немецких политиков будет увеличиваться число тех немцев, которые будут считать польские права законными. Это создаст давление на правительство Германии», — заявил Шинковский.

В 1953 году, вслед за советским правительством, руководство Польской Народной Республики заявило о своём отказе от дальнейших репарационных выплат со стороны Германии. В современной Польше считают это решение вынужденным и незаконным. В последнее время польские должностные лица заявляли, что Польша собирается официально потребовать от ФРГ выплаты репараций в размере более триллиона долларов США.