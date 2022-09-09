Саратов, , 15:24 — REGNUM В Саратовской области сельхозпредприятия выполнили 72% от планируемого объема работ по севу озимых культур. Об этом 9 сентября сообщает региональный минсельхоз.

Посевная Александр Погожев © ИА REGNUM

По словам зампредседателя правительства — министра сельского хозяйства Саратовской области Романа Ковальского, аграриями на сегодняшний день посеяно 888 тыс. га озимых культур, что составляет 72% от плана. Зябь вспахана на площади в 1582 га (62% от плана). Засыпано семян озимых зерновых культур 236,7 тыс. тонн, или 107% от потребности.

По состоянию на 9 сентября, намолочено более 5 млн тонн зерна, собрано 139 тыс. тонн овощей и 113 тыс. тонн картофеля.

ИА REGNUM напоминает, рекордный урожай зерна рассчитывают собрать аграрии Саратовской области в 2022 году. Впервые за десятилетие регион приблизился к валовому сбору 2017 года.

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