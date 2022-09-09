Кострома, 9 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Настоятель Ипатьевского монастыря, расположенного в Костроме, предложил горожанам собрать деньги на восстановление защитной ограды (обруба) обители. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Елена Саликова Обновленная историческая ограда Ипатьевского монастыря

«Гражданам, которые обсуждают темы, связанные с состоянием защитной ограды монастыря, я предлагаю скоординироваться и организовать сбор средств на полноценную реставрацию обруба. Мы отчитаемся перед ними за каждую копейку», — сказал игумен Пётр (Ерышалов).

Напомним, ранее костромичей возмутил внешний вид ограды одного из самых известных туристических объектов Костромской области. Рабочие, нанятые монастырем, нанесли на обруб цементный раствор. Работы на объекте, имеющем статус ОКН, осуществлялись без согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Специалисты назвали происходящее «безобразием» и заявили, что вместе с раствором могут отвалиться исторические кирпичи ограды. По словам настоятеля, участок стены, о котором идёт речь, не представляет никакой культурной ценности. Кроме этого, у монастыря нет денег на проведение полноценных реставрационных работ.

«Наша вина в том, что мы не придали участку стены, который вызывает самое большое количество вопросов, более эстетичный вид. Что касается остального — то этот кусок не имеет никакого исторического значения, он был восстановлен около 20 лет назад. Это кирпич советского периода, причём межкомнатный. Он весь прогнил, поэтому его надо было просто залепить. В дальнейшем его планируется уничтожить и на его месте воздвигнуть новый участок обруба. То, что мы делаем сейчас — это работы по консервации. В таком виде стена останется до того момента, пока мы не найдём средств на проведение полноценных реставрационных работ», — добавил игумен.

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь управляется Костромской епархией Русской православной церкви. Первые упоминания о нём относятся к 1432 году. Имеет статус «духовного центра» Костромской области и «Колыбели Романовых». Был закрыт в 20 веке, но возрожден в 1992 году.