Костромичей попросили собрать деньги на восстановление ограды монастыря
Кострома, 9 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Настоятель Ипатьевского монастыря, расположенного в Костроме, предложил горожанам собрать деньги на восстановление защитной ограды (обруба) обители. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Напомним, ранее костромичей возмутил внешний вид ограды одного из самых известных туристических объектов Костромской области. Рабочие, нанятые монастырем, нанесли на обруб цементный раствор. Работы на объекте, имеющем статус ОКН, осуществлялись без согласования с Инспекцией по охране объектов культурного наследия.
Специалисты назвали происходящее «безобразием» и заявили, что вместе с раствором могут отвалиться исторические кирпичи ограды. По словам настоятеля, участок стены, о котором идёт речь, не представляет никакой культурной ценности. Кроме этого, у монастыря нет денег на проведение полноценных реставрационных работ.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь управляется Костромской епархией Русской православной церкви. Первые упоминания о нём относятся к 1432 году. Имеет статус «духовного центра» Костромской области и «Колыбели Романовых». Был закрыт в 20 веке, но возрожден в 1992 году.