Республика Коста-Рика, , 15:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Коста-Рики объявило, что первая партия из 302 760 доз детских вакцин против COVID-19 поступит в Коста-Рику в конце сентября 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

Национальная комиссия по предупреждению рисков и по чрезвычайным ситуациям подписала дополнение к действующему контракту с фармацевтическим консорциумом Pfizer/BioNTech на приобретение 450 000 педиатрических вакцин для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Ожидается, что первая группа вакцин поступит в конце сентября, а остальные 147 240 доз будут доставлены в последнем квартале 2022 года.

Для ускорения процесса приобретения вакцин Covid-19 для этой группы населения представители Нацкомиссии и минздрава страны встретились с руководителями компании Pfizer/BioNTech, которые выразили готовность поставить 450 000 доз как можно скорее.