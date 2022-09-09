Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Распространяемые сообщения, что в Грузии двое граждан России судятся с местным таксистом из-за малороссийской музыки, «является ложью и преднамеренной попыткой ввести общественность в заблуждение». Об этом говорится в заявлении, обнародованном 9 сентября генпрокуратурой республики.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что, по данным уголовного дела, в апреле в Тбилиси произошёл конфликт между таксистом и прибывшими в Грузию двумя гражданами РФ и Литвы. Спор начался из-за того, что водитель сначала согласился довезти их до гостиницы за 23 лари (около 500 рублей), но потом потребовал 195 лари (более 4 тыс. рублей).

Как отмечают в генпрокуратуре, иностранные пассажиры потребовали разрешить спор в отделении полиции.

«Обиженный вышеизложенным водитель завёл машину и направился обратно в сторону Тбилисского международного аэропорта и вместо полицейского участка, не останавливая машину, с запертыми дверями, против их воли, отвёз их в безлюдное место в направлении села Вазиани Гардабанского района и потребовал за освобождение 500 лари (10,7 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пассажиры смогли выбраться из машины, но один из них получил травму лица и ног. Таксист уехал, бросив пассажиров в безлюдном месте и выбросив их вещи. Пострадавшие обратились в полицию, водитель арестован, его обвиняют в похищении людей.

Стоит отметить, что ранее адвокат таксиста Иракли Чомахашвили написал в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что конфликт якобы произошёл из-за нежелания российских граждан слушать малороссийскую музыку, которую включил таксист. Юрист заявил, что суд присяжных в Рустави якобы оправдал обвиняемого.