9 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Геополитическая истерика Бориса Джонсона и Лиз Трасс и стоящих за ними британских глубинных элит лучше всего отражает этот факт: если Британия на волне кризиса на территории б. УССР не выпрыгнет из воронки исторического забвения, то она из него не выпрыгнет уже никогда. Поэтому так велики ставки для Лондона — историческая смерть.

Юрий Баранчик, , 19:53 — REGNUM Итоги 70-летнего правления Елизаветы II знаменует собой период упадка и распада Британской империи (БИ), той империи, «над которой никогда не заходило солнце». Британия сто лет назад и сегодня — это две большие разницы. В начале ХХ века Британия была ведущей мировой державой. Через сто лет Индия, «жемчужина её империи», потеснила свою бывшую метрополию с 4 места в мировом ВВП, а этнический индус чуть не стал премьером страны.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Лучше всего этот вывод подкрепляет разговор не о сегодняшнем положении Британии в мире (об этом необходимо говорить отдельно), а о том, что с ней происходило в период между Первой мировой войной и 70-ми годами ХХ века, потому что именно эти годы были ключевыми в том кризисе БИ, который мы наблюдаем сегодня.

Из Первой мировой войны Британия вышла ещё расширяющейся империей. После 1917 года в БИ вошли подмандатные территории Британии (Ирак, Палестина, Трансиордания, Танганьика, часть Того и Камеруна), Южно-Африканского Союза (Юго-Западная Африка), Австралийского Союза (часть Новой Гвинеи и прилегающие острова Океании), Новой Зеландии (острова Западного Самоа). Многие государства этого района, формально не входившие в состав БИ (например, государства Аравийского полуострова), на деле являлись полуколониями БИ.

Однако уже в 1919 году начался распад БИ. Первым вышел непокорный Афганистан. В 1921 после упорной вооруженной борьбы добилась статута доминиона Ирландия (без Ольстера, оставшегося в составе БИ). В 1930 был прекращен английский мандат над Ираком.

Британские солдаты в бою у Кохата во время Третьей англо-афганской войны. 1919

То есть надрыв БИ произошел после 1917 года. Ключевое значение в этом имела социалистическая революция в России — антиколониальное движение разорвало БИ, которая не смогла одновременно подавить «восстание масс» во всех своих колониях и вынуждена была постепенно отступать с завоеванных позиций в сторону метрополии.

Это геополитическое отступление моментально отразилось на экономике паразитарного острова, который не смог вести полноценную войну против Германии на континенте в 1939–1945 годах, хотя в 1914–1917 годах британские войска вели полноценные боевые действия против армии кайзера — к концу 1918 года британская армия достигла максимальной численности в 3,8 млн человек и могла выставить более 70 дивизий.

В результате геополитического отступления и скукоживания экономического потенциала, будучи связанной по рукам и ногам поддержкой США, по итогам Второй мировой войны (ВМВ) Британия утратила право монопольной торговли со своими колониями. А в 1947 году начался дальнейший распад БИ — первой из серьезных игроков из её состава после ВМВ вышла Индия с её 400-миллионным населением.

Вот в таких условиях Елизавета II приняла бразды правления Англией в 1952 году. Что собой представляла Британия в это время? На тот момент экономика страны ещё не успела толком оправиться от последствий Второй мировой войны — не хватало продовольствия и рабочей силы. Бюджет ещё не окреп после огромных военных затрат в £25 млрд, а госдолг достиг £23 млрд.

Елизавета II после коронации, 2 июня 1953 года

Страна ещё жила по карточкам (отменены в 1954 г.). Согласно легенде, даже своё платье на свадьбу королева вынуждена была оплатить из своих карточек, хотя ей свои карточки присылали жители со всей страны. Кстати, в сталинском СССР карточки отменили в декабре 1947 года.

С 1956 года из состава БИ вышло более 40 государств. Если в 1945 году население английских колоний составляло около 432 млн чел., то к 1970 году — около 10 млн.

Таким образом, БИ в эпоху Елизаветы II — это угасание мирового гегемона и переход во второразрядные страны на отшибе. Смерть королевы только усилит эти тренды, начиная от ещё большего уменьшения влияния королевской семьи на внутриполитические и экономические процессы в стране до геополитического позиционирования. Под вопросом дальнейшее функционирование Содружества, не говоря уже о выходе из состава БИ Шотландии.

И геополитическая истерика Бориса Джонсона и Лиз Трасс и стоящих за ними британских глубинных элит лучше всего отражает этот факт: если Британия на волне кризиса на территории б. УССР не выпрыгнет из воронки исторического забвения, то она из него не выпрыгнет уже никогда. Поэтому так велики ставки для Лондона — историческая смерть.