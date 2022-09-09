Чебоксары, 9 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Проведение в столице Чувашии суперфиналов чемпионатов России по шахматам даст «большой импульс для развития шахмат в стране». Фактически в Чебоксары съедутся претенденты «на шахматную корону мира». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), который является руководителем организационной рабочей группы и представляет Чувашию в нижней палате парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В Чебоксарах состоятся суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам. Они будут проходить в Чувашском государственном художественном музее с 10 по 23 сентября.

«Мало регионов такие суперфиналы проводили. И впервые он состоится в Чувашии, при этом состязания будут проходить в художественном музее», — сообщил Анатолий Аксаков, говоря о «фишках» спортивных баталий.

По его словам, для чемпионата подготовлена экспозиция, в которую вошли около 200 работ известных чувашских мастеров и художников из других регионов. Помимо выставочной части, запланирована музыкальная программа: приедет всемирно известный пианист Борис Березовский, который не только порадует своим творчеством, но и проведёт мастер-классы, пообщается с детьми. Кроме того, пройдут соревнования по шахбоксу (комбинация шахмат и бокса).

Также в Чебоксарах ждут приезда Анатолия Карпова и Сергея Карякина, которые проведут сеансы одновременной игры.