Джакарта, , 15:14 — REGNUM Коалиция гражданского общества призвала президента Индонезии Джоко Видодо немедленно отказаться от милитаристского подхода к безопасности в решении проблем Папуа, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По мнению коалиции гражданского общества, правительство должно справиться с кризисом в Папуа, предложив решения коренных проблем и остановив милитаристский подход, который может спровоцировать акты насилия и предполагаемые нарушения прав человека.

«Мы призываем президента отказаться от милитаристского подхода к урегулированию конфликта в Папуа. Подход безопасности оказался неэффективным в решении проблемы и фактически привел к массовым нарушениям прав человека», — говорится в заявлении гражданского общества.

По данным коалиции гражданского общества, в период с января по август 2022 года было совершено 8 актов насилия, включая сексуальное насилие, жестокое обращение, пытки, запугивание и стрельбу. Жертвами насилия со стороны военных стали не менее 18 мирных жителей, 7 из которых погибли. Кроме того, коалиция также зафиксировала 27 случаев насилия со стороны сотрудников национальной полиции как минимум с января по июль 2022 года.