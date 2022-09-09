9 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили попытку жителей территории б. УССР провести в Россию через границу с Латвией крупную партию наркотиков.

Елизавета Коробова, , 16:14 — REGNUM Сообщение Федеральной службы безопасности России о том, что сотрудники ведомства задержали жителей территории бывшей УССР, пытавшихся провезти в Российскую Федерацию крупную партию наркотиков с территории Латвии, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по всему, Латвия окончательно превратилась в криминальное периферийное европейское государство, которое удовлетворяет самый грязный спрос в этом регионе. Наркотики, контрабанда нелегальной продукции и ещё чёрт знает что — всё это современная Латвия, которая когда-то, 30 лет назад, была одним из самых красивых, защищённых и спокойных мест на Земле.

Такое положение дел не может не вызывать тревогу у российского народа, который видит угрозу в криминогенной обстановке на территории Латвии. Ко всему прочему, отягощает нынешнее положение дел стремительно фашизирующееся общество этого государства, а также полное и безоговорочное подчинение руководства страны Соединённым Штатам Америки, у которых по вопросу наркотиков у самих рыльце в пушку.

«Латвия вместо того, чтобы памятники советским воинам-освободителям сносить, занялась бы лучше борьбой с контрабандой наркотиков. Или их там всё устраивает. А ничего, что их собственный народ наркоманит?» — спрашивает Юлия М.

Многие пользователи уверены, что Рига уже долгие годы собирает в себе разного рода криминальный сброд. Причём делает она это по образу и подобию Лондона, но, в отличие Латвии, Великобритания аккумулирует в себе грязный, но крупный бизнес с большими деньгами и соответствующим положением в обществе.

«Неудивительно. Экономика таких мелких стран, как Латвия, на чём ещё может строиться? Наркотики, транзит, офшоры, укрывательство беглых преступников, террористов и прочий мусор. Серая зона специально формируется, чтобы там криминал процветал», — пишет Даниил М.

Российско-латвийская граница W0zny

Некоторые комментаторы считают необходимым скорейший разрыв любых отношений с криминальной Латвией, в том числе и прекращение поставок энергоресурсов из России.

«Если Латвия только такое нам поставлять и может, то лучше вообще с такой страной дел не иметь. Пусть уж лучше Зеленскому свои наркотики поставляют, ему нужнее», — поделилась своим мнением София О.

Часть людей полагает, что наркотики оказались на границе Латвии и России потому, что те, кто их собирался провезти, имели связи как с одной, так и с другой стороны.

«То есть таможня Латвии наркотики пропустила? В доле получается? Или Латвия поддерживает поставки наркоты в Россию на государственном уровне?» — задаётся вопросом Яков З.

«Это значит, что из Латвии был настроен коридор по перевозу наркотиков в Россию. После обострения отношений между государствами поломались и привычные торговые отношения. Надо спрашивать не с Риги, почему она стала источником наркотиков, а с российских пограничников, среди которых, судя по всему, есть те, кто хорошие деньги имел от криминального бизнеса», — считает Павел И.

Напомним, 9 сентября Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что сотрудники ведомства задержали жителей территории бывшей УССР, пытавшихся провезти в Российскую Федерацию крупную партию наркотиков с территории Латвии.