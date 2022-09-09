Москва, , 15:13 — REGNUM Общая кредитная нагрузка на граждан РФ превышает 25 трлн рублей, и она по сравнению с 2021 годом (данные на июнь 2022 года) увеличилась на 1,5 трлн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал дискуссию о том, надо ли в РФ продлевать мораторий на банкротства.

Банкрот

«В допандемический год число заявлений о признании банкротами физических и юридических лиц в марте–апреле (2019 г.) составляло 20 431 дело, а марте–апреле 2022 года — 62 341. То есть налицо тенденция роста, — сказал Сафонов. — При этом основная масса банкротств приходилась на граждан, которые не справлялись с долговой нагрузкой. Таких в 2021 году было более 192 тысяч человек. До введения моратория в 2022 году было признано банкротами более 53 тысяч, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года. Количество корпоративных банкротств составило 2544 (на 4,9% меньше чем в I квартале 2021 года)».

События весны 2022 года, как отметил Сафонов, связанные с введением санкций и ростом инфляции, процентов по кредитам обострили проблему возврата долгов, поэтому введение моратория было оправдано.

«Однако говорить о том, что сейчас всё благополучно, наверное, рано. Общая кредитная нагрузка на граждан превышает 25 трлн рублей, и она по сравнению с 2021 годом (данные на июнь) увеличилась на 1,5 трлн. Из них более 73% приходится на потребительские кредиты и ипотеку. Учитывая реальное падение доходов населения, трудно предположить, что сейчас ситуация по возможности возврата кредитов физлицами изменилась к лучшему. Поэтому следует ожидать роста числа банкротств именно физических лиц», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Олег Москвитин объяснил, надо ли в РФ отменять мораторий на банкротства.

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