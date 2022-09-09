Калуга, , 15:17 — REGNUM В Калужской области программа газификации до 2026 года позволит дополнительно газифицировать 314 населенных пунктов, прежде всего это сельские территории. С приходом газа в сёла уровень комфорта и качество жизни станут совершенно другими. Также газ необходим и для реализации крупных инвестиционных проектов. Об этом 9 сентября шла речь в рамках рабочей встречи губернатора Владислава Шапши с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым Пресс-служба правительства Калужской области

Особое внимание участники встречи уделили проводимой в Калужской области работе по социальной догазификации населённых пунктов, которая реализуется в стране по поручению президента Российской Федерации. Для участия в данной программе жителями области уже подано более 12 тысяч заявок, из них принято более восемь тысяч. В 2021 году к газу подключено 546 домовладений, в 2022 году планируется подключение более 6,5 тыс.

Активно ведётся разъяснительная работа с населением о порядке и льготах, действующих в рамках социальной догазификации. В ходе рабочей встречи обсуждались пути повышения эффективности дальнейшего взаимодействия по догазификации региона, отмечалась необходимость более активного разъяснения населению положительных для него аспектов данной работы. Владислав Шапша и Сергей Густов пришли к выводу о важности не точечного, а комплексного подвода газа в населенных пунктах. При этом «Газпром» берет на себя обязательство по благоустройству улиц и тротуаров. Законом Калужской области установлены дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования, в части увеличения размера социальной выплаты на возмещение расходов, связанных с газификацией, в размере 80 тыс. рублей. Ряд банков выдают льготные потребительские кредиты на газификацию домовладений. На эти цели также можно направить средства регионального материнского капитала в размере 100 тыс. рублей. Газораспределительные организации оказывают финансовую помощь семьям военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции.

«Очень хочется, чтобы зашли на улицу, построили газопроводы к границам всех домовладений, находящихся на этой улице, чтобы потом провести комплексное благоустройство. Можно и потом подключать людей, когда у них появятся средства на котёл, трубу, плиту…но газ чтобы уже был на границе земельного участка. Губернатор меня в этом поддержал. И мы сейчас разработаем порядок. Все заявки на догазификацию, поданные в Калужской области, будут выполнены до конца текущего года», — отметил Сергей Густов.

Программой развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021–2025 годы предусмотрено строительство 120 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1 068 км, а также реконструкция и техническое перевооружение 8 газораспределительных станций, строительство 314 внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 709 км и 34 котельных на природном газе.

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