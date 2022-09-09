Брюссель, , 15:22 — REGNUM К немедленному прекращению всех действий в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) намерено призвать Россию Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ агентства.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Совет управляющих МАГАТЭ разработал проект резолюции по итогам поездки экспертов на ЗАЭС. В нём содержится призыв к России «немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и любых других ядерных объектах» на территории б. УССР.

В совет входят 35 стран, включая Россию. Проект резолюции подготовили Канада и Польша. Действия России, указано в документе, серьёзно и напрямую угрожают безопасности ядерных объектов и их гражданского персонала, а это значительно повышает риск ядерной аварии.

В тексте осуждаются «постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов» в б. УССР, в том числе «присутствие российских войск и персонала Росатома» на ЗАЭС. Россию также призывают немедленно прекратить все военные действия возле ядерных объектов.

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