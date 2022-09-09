Брюссель, 9 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. К немедленному прекращению всех действий в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) намерено призвать Россию Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ разработал проект резолюции по итогам поездки экспертов на ЗАЭС. В нём содержится призыв к России «немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и любых других ядерных объектах» на территории б. УССР.

В совет входят 35 стран, включая Россию. Проект резолюции подготовили Канада и Польша. Действия России, указано в документе, серьёзно и напрямую угрожают безопасности ядерных объектов и их гражданского персонала, а это значительно повышает риск ядерной аварии.

В тексте осуждаются «постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов» в б. УССР, в том числе «присутствие российских войск и персонала Росатома» на ЗАЭС. Россию также призывают немедленно прекратить все военные действия возле ядерных объектов.

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