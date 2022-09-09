Москва, 9 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Инициатива российских властей о приватизации пенсионных накоплений выглядит как попытка реанимировать накопительную систему. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Инициатива Минфина о приватизации пенсионных накоплений, сформированных в рамках ранее действовавшей системы обязательного накопительного компонента, обсуждалась еще пять лет назад, — призвал не забывать он. — Напомним, что эта система существовала с 2001 по 2014 год, когда государство решило создать в рамках обязательного пенсионного страхования (именно оно обеспечивает выплату пенсий по старости) накопительный компонент. Поступили просто: разделили страховой взнос в ПФР на две части. Но в 2014 году взносы на накопительную часть пришлось заморозить. Денег ПФР не хватало на финансирование обычных пенсий по старости».

При этом он отметил, что средства, скопившиеся на индивидуальных счётах граждан с 2001 по 2014 год накопительной части, де-юре являются государственной собственностью, и доступ к ним гражданин получает только после выхода на пенсию.

«Средствами можно распоряжаться и сейчас, но только в следующем плане: принимать решение о переводе раз в пять лет счета из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, который, по мнению гражданина, имеет лучшие показатели инвестирования. При этом ЦБ жестко ограничивал направления инвестиций в системе обязательного накопительного компонента, — подчеркнул Сафонов. — Можно было направлять средства только на покупку строго определенных ценных бумаг (ОФЗ и акции крупных российских компаний). Инициатива Минфина и ЦБ означает, что средства из системы обязательного накопительного компонента перейдут в собственность граждан, что даст им право самостоятельно определять и нести ответственность за результат инвестирования пенсионных накоплений. Они смогут выбирать либо консервативные планы, либо рисковые. При этом в АСВ будет застрахована определенная сумма накоплений по образцу банковских депозитов. Все это направлено на попытку реанимировать накопительную систему».

Но, как заметил экономист, надо учитывать, что гражданам с низкими зарплатами эта инициатива не поможет увеличить пенсии, поскольку отчисления с зарплат крайне низкие.

«Кроме того, в условиях высокой турбулентности финансового рынка положительный доход (превышающий динамику инфляции) для большинства не достижим», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что разрешив жителям РФ самостоятельно инвестировать пенсионные накопления, власти смогут привлечь средства на финансовый рынок и сформировать внутренний инвестиционный потенциал.